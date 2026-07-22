Из Узбекистана в Азербайджан экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве

Гражданин Азербайджана Эльгюн Садъяр оглу Солтанов, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве в крупном размере, экстрадирован из Узбекистана в Азербайджан.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, решение об экстрадиции было принято Генеральной прокуратурой Узбекистана по запросу азербайджанской стороны в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

По данным следствия, расследование уголовного дела ведет Управление полиции Хатаинского района Баку. После появления обоснованных подозрений в совершении мошенничества в крупном размере Солтанову было предъявлено обвинение. Поскольку он уклонялся от следствия, его объявили в международный розыск.

После завершения процедуры экстрадиции обвиняемый был доставлен в Азербайджан для дальнейшего расследования.