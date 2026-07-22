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Конкурс «Yüksəliş» и поиск стратегических преимуществ Азербайджана – как стать новым центром влияния в регионе?

First News Media17:27 - Сегодня
Конкурс «Yüksəliş» и поиск стратегических преимуществ Азербайджана – как стать новым центром влияния в регионе?

 Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев поделился своими впечатлениями от участия в финале VI конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») в качестве ментора. 

Своими мыслями по данному поводу Р.Гаджиев поделился в публикации в социальных сетях. Представляем данную публикацию без изменений.

В минувшие выходные в качестве ментора принял участие в финале VI конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»).

Великолепно организованное финальное мероприятие по традиции включало разбор серьёзного кейса: финалисты, разделившись на команды, разбирают стратегическую задачу вместе с менторами, в качестве которых выступают руководители государственных структур и крупных компаний. По итогам работы закреплённый за каждым столом ментор выбирает одного из участников, присуждая ему балл.

На этот раз кейс звучал обманчиво просто: в каких направлениях Азербайджан может стать региональным центром влияния и какую реальную ценность для страны создаёт этот выбор?

Жёсткое условие: не перечислять хорошие идеи, а выбрать всего два конкретных направления и защитить этот выбор.

По ходу работы стало очевидным, что главный водораздел в обсуждении один: транзит или владение системой?

Можно быть дорогой — получать плату за проезд и ждать, пока рядом построят более доступную инфраструктуру. А можно стать узлом, через который не просто проходят энергия, данные и товары, но и на платформе которого заключаются сделки. Иными словами, не только зарабатывать на транзите, но и задавать правила этого оборота.

Отсюда и вопрос, который оказался самым продуктивным: мы получаем деньги за то, что через нас «проехали», или за то, что без нас сделка попросту невозможна?

В итоге выкристаллизовались два направления на пересечении осей Китай — Европа и Каспий — Европа.

Первое — зелёный энергоузел: Азербайджан должен не просто производить и передавать чистую энергию, а управлять её рынком — покупать её у производителей (своих + Центральная Азия), продавать в ЕС и на другие рынки на основе конкретных соглашений, подтверждать «зелёное» происхождение, распределять доступ к кабелю.

Второе — цифровая платформа коридора, на которой работает вся логистика Среднего коридора (включая единое окно для таможни, оформления документов, отслеживания транспортировки, оплаты сделок и т. д.).

Почему именно эта пара?

Оба направления лежат на одной оси и требуют одних и тех же институтов — они усиливают друг друга, а не делят ресурсы.

Меня особенно впечатлила не только логика, но и искренность финалистов за моим столом: молодые профессионалы сами называли наше слабое звено — нехватку квалифицированных кадров; именно тот пробел, который призван восполнить конкурс «Yüksəliş».

Выбрать победителя (как всегда) было очень непросто — за столом собрались в равной степени достойные победы профессионалы. Пришлось ставить балл скрепя сердце, но таковы условия: кто-то должен победить, пусть даже при равенстве всех участников.

В заключение могу с уверенностью сказать, что каждый год убеждаюсь: качество финалистов — уже само по себе стратегический актив страны.

Пара слов о самом конкурсе. «Yüksəliş» — национальная программа поиска и развития управленческих талантов, учреждённая указом президента в 2019 году, чтобы выявлять перспективных руководителей и формировать кадровый резерв страны. Победители получают годовую менторскую программу и грант на саморазвитие в 20 000 манатов.

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