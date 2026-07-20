Гянджинский филиал ТуранБанк переехал в новый офис - ФОТО

ТуранБанк финансовый институт, известный своим устойчивым ростом в банковском секторе, высоким доверием клиентов и репутацией надежного делового партнера, продолжает расширять и совершенствовать свою сервисную сеть в соответствии со стратегическими целями развития.

В рамках этой стратегии Гянджинский филиал ТуранБанк переехал по новому адресу и официально открылся для обслуживания клиентов. В церемонии открытия приняли участие высшее руководство и представители банка.

В дальнейшем Гянджинский филиал будет работать в своем новом современном офисе, расположенном по адресу: город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, 234. Новое помещение, спроектированное в соответствии с современными стандартами, позволит жителям и предприятиям региона получать доступ к банковским продуктам и услугам более удобно, оперативно и комфортно. Оснащенный всем необходимым оборудованием и современной инфраструктурой, новый филиал расширит доступ клиентов к финансовым услугам ТуранБанк, а также повысит качество и эффективность обслуживания как индивидуальных, так и корпоративных клиентов.

Стоит отметить, что ТуранБанк активно способствует экономическому и социальному развитию страны, реализуя проекты, направленные на поддержку физических лиц, а также микро-, малого и среднего бизнеса. Банк продолжает поддерживать развитие ключевых секторов ненефтяной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговлю и сферу услуг, внося вклад в общее социально-экономическое развитие регионов.

Признанный клиентоориентированным финансовым институтом, ТуранБанк предоставляет удобные и высококачественные услуги, гибкие и конкурентоспособные финансовые решения, а также активно участвует в социальной и экономической жизни общества. Основанный в 1992 году, ТуранБанк в настоящее время обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 22 сервисные сети по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить на его официальном сайте и на официальных каналах в социальных сетях, включая Facebook и Instagram.

ТуранБанк

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