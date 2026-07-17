Цена азербайджанской нефти приблизилась к $89 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,99 или 2,29% — до $88,82.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,88.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $1,78 или 2,13% — до $84,96 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.