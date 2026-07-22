Председатель Милли Меджлиса выступила на мероприятии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 22 июля приняла участие в 17-м заседании группы Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (МПА АСЕАН), организованном Палатой представителей Республики Индонезия, на тему «Роль парламента в укреплении центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении сложных глобальных вызовов».

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, участвуя в мероприятии в онлайн-формате, Сахиба Гафарова отметила, что в современном мире государства тесно взаимосвязаны и ни одно из них не в состоянии иметь дело с глобальными вызовами в одиночку. По ее словам, обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие, связанная с климатом деятельность, а также продовольственная и энергетическая безопасность возможны только как итог совместных усилий. Поэтому, подчеркнула председатель парламента, эффективное многостороннее сотрудничество, основанное на международном праве, равноправном диалоге и взаимовыгодном партнерстве, сегодня имеет большее значение, чем когда-либо.

Сахиба Гафарова заметила, что региональные организации являются одной из важных опор международного сотрудничества. Она подчеркнула, что эти организации служат развитию диалога между государствами, а также укреплению доверия и продвижению практического сотрудничества. В этом смысле, по ее словам, АСЕАН продолжает вносить важный вклад в региональные мир, стабильность и благосостояние. Центральная роль организации важна для усиления регионального сотрудничества и эффективного реагирования на общие вызовы. Спикер отметила, что объединяющая парламенты государств-членов АСЕАН Межпарламентская ассамблея дополняет эти усилия и, таким образом, поддерживает стратегические приоритеты АСЕАН, укрепляя парламентское измерение регионального сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан как парламент-наблюдатель в МПА АСЕАН придает большое значение сотрудничеству с организацией. Она подчеркнула настроенность нашей страны на дальнейшее расширение диалога с государствами-членами АСЕАН.

С.Гафарова сказала, что парламентская дипломатия является важным инструментом с точки зрения укрепления доверия, продвижения диалога и поддержки мирного решения общих вызовов. Она подчеркнула, что Азербайджан привержен эффективному многостороннему сотрудничеству, основанному на международном праве, принципах суверенного равенства государств и взаимного уважения.