В России задержан кот-наркокурьер - ВИДЕО

В одной из исправительных колоний Нижегородской области РФ «задержали» пушистого правонарушителя. Кот-наркокурьер чуть не пронес запрещенные вещества в ошейнике, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Сотрудники ИК-17 поймали подозрительного кота на территории колонии. Как оказалось, на нем был самодельный тканевый ошейник с неизвестными веществами внутри. Одно из них было зеленого цвета, второе же представляло собой сверток с порошком белого цвета.

Предполагалось, что пушистый правонарушитель незаметно проберется и доставит вещества осужденным. Для предварительного определения состава нелегальной посылки на место «задержания» прибыл кинолог со специально обученной собакой по кличке Фокси. После анализа экспертиза подтвердила наличие наркотиков.

Хвостатого злоумышленника временно задержали, изъяли у него ошейник с веществами и провели осмотр. После того, как сотрудники убедились, что с котом все в порядке, его отпустили «на волю».