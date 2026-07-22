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Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

First News Media20:01 - Сегодня
Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил мирный процесс между Ереваном и Баку, а также ситуацию в Украине и Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликте в Украине и их влиянии на регион Южного Кавказа.

«Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности», - отметил Корнелиус.

Он добавил, что стороны также обсудили перспективы расширение двусторонних отношений между Германией и Арменией, а также дальнейшего развития связей Армении с Европейским союзом.

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