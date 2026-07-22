Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил мирный процесс между Ереваном и Баку, а также ситуацию в Украине и Ближнем Востоке.
Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
По его словам, лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликте в Украине и их влиянии на регион Южного Кавказа.
«Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности», - отметил Корнелиус.
Он добавил, что стороны также обсудили перспективы расширение двусторонних отношений между Германией и Арменией, а также дальнейшего развития связей Армении с Европейским союзом.