Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил мирный процесс между Ереваном и Баку, а также ситуацию в Украине и Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликте в Украине и их влиянии на регион Южного Кавказа.

«Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности», - отметил Корнелиус.

Он добавил, что стороны также обсудили перспективы расширение двусторонних отношений между Германией и Арменией, а также дальнейшего развития связей Армении с Европейским союзом.