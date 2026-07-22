Кая Каллас: «Мы усиливаем давление на теневой флот России»
Силы операции EUNAVFOR MED IRINI (военно-морская операция Евросоюза, действующая в акватории Средиземного моря) 20 июля высадились на борт нефтяного танкера MV SOUTH STAR для проверки из-за подозрений в том, что это судно ходило под ложным флагом в нарушение международного морского права.
Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х.
«Каждый незаконный рейс помогает поддерживать российскую военную машину. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море», - подчеркнула Каллас.
По ее словам, одновременно на этой неделе государства-члены ЕС уполномочили операцию EUNAVFOR ATALANTA (военно-морская операция ЕС, действующая (военно-морская операция Евросоюза, действующая в Аденском заливе, западной части Индийского океана, Красном море и побережье Сомали) начать проведение инспекций по проверке флага на судах, подозреваемых в принадлежности к российскому теневому флоту, аналогично тому, как это делает операция IRINI.
«Это решение еще сильнее затягивает петлю», - указала Каллас.
We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.
The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification.
Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl — Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026