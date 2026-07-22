Что происходит в клинике биологической медицины, которую обвиняют в заражении пациентки вирусом? — ВИДЕО

Обратившийся на горячую линию Baku TV Эльяр Мусаев утверждает, что во время лечения его супруги в клинике биологической медицины, расположенной в Насиминском районе, врач Ульвия Салимова повторно использовала иглу, предназначенную для одноразового применения.

По словам заявителя, после этого его супруга заразилась вирусом:

«Моя жена Мусаева Фарида Эльдар гызы страдала от болей в области шеи и головы. Поэтому мы обратились в Клинику биологической медицины. После оплаты и прохождения обследований ей были назначены процедуры иглотерапии, озонотерапии и физиотерапии.

Мою супругу направили к неврологу Ульвии Салимовой. Позже в клинике «Джаррахпаша» нам сообщили, что заражение вирусом произошло во время процедуры иглотерапии.

Игла, предназначенная для одноразового использования, после применения должна была быть выброшена. Однако Ульвия Салимова работала без перчаток и маски. Использованные иглы, на которых была кровь, она помещала в спирт, а затем использовала повторно — второй, третий и даже несколько раз.

Я обратился по этому поводу к руководству клиники. Эльхан Ягубов принял меня в своём кабинете и начал мне угрожать, сказав: «Я мастер спорта, ударю тебя и сломаю тебе челюсть», — утверждает Э. Мусаев.