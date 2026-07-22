Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поделился воспоминанием о том, что жена его предшественника Виктора Орбана, Анико Леваи, укачивала его в младенчестве.

Об этом сообщает портал Index.

«Здесь, на углу улицы Салай, находится старая юридическая фирма. Когда я был ребенком, мой отец работал здесь юристом, я, возможно, рассказывал вам, что Анико Леваи, жена Виктора Орбана, проходила здесь стажировку», — сказал Мадьяр.

По словам премьера, Леваи призналась ему, что во время работы часто укачивала его, когда отец был занят. В связи с этим она обращается к нему на «ты».