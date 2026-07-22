 Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

First News Media23:20 - 22 / 07 / 2026
Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент организации Клаудио Тапия и казначей Пабло Товиггино были вызваны для дачи показаний в американский суд.

В заявлении ассоциации эту информацию назвали «полностью не соответствующей действительности».

В AFA также заявили, что не соответствует действительности информация об изъятии у руководителей мобильных телефонов и других электронных устройств.

Ранее ряд аргентинских СМИ сообщил, что агенты ФБР якобы задержали Тапию перед вылетом чартерного рейса сборной Аргентины из Нью-Йорка и изъяли его электронные устройства. Однако, как пояснили в ассоциации, судебная повестка была направлена не Тапии и не Товиггино, а третьему лицу, имя которого не раскрывается. Именно оно должно предстать перед большим жюри и, при необходимости, предоставить документы и переписку, в которых могут фигурировать представители AFA.

По данным аргентинского издания Infobae, американские власти продолжают расследование коммерческих контрактов, связанных с AFA, на сумму более 300 млн долларов. Проверка проводится в рамках более широкого расследования финансовой деятельности аргентинского футбола после декабрьских обысков по делу об отмывании денег.

Поделиться:
661

Актуально

Политика

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре ...

В мире

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Спорт

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лига конференций: «Нефтчи» сегодня примет белорусский клуб

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Лионель Месси досрочно гарантировал себе «Золотой мяч» ЧМ-2026

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

«Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Астане состоялось заседание комитета высокопоставленных должностных лиц СВМДА - ФОТО

Сегодня, 00:00

Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

22 / 07 / 2026, 23:45

Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

22 / 07 / 2026, 23:40

Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

22 / 07 / 2026, 23:20

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

22 / 07 / 2026, 23:00

Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

22 / 07 / 2026, 22:40

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре внимания международных медиа

22 / 07 / 2026, 22:20

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

22 / 07 / 2026, 22:04

Народный артист Тофик Мирзоев похоронен в Израиле - ОБНОВЛЕНО

22 / 07 / 2026, 22:00

Что происходит в клинике биологической медицины, которую обвиняют в заражении пациентки вирусом? — ВИДЕО

22 / 07 / 2026, 21:40

В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО

22 / 07 / 2026, 21:20

Один из университетов Баку оказался под угрозой закрытия после проверки аккредитации

22 / 07 / 2026, 21:00

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)

22 / 07 / 2026, 20:40

В России задержан кот-наркокурьер - ВИДЕО

22 / 07 / 2026, 20:25

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

22 / 07 / 2026, 20:20

Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

22 / 07 / 2026, 20:01

В Баку продлили выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

22 / 07 / 2026, 19:45

Скончался участник Отечественной войны

22 / 07 / 2026, 19:30

Председатель Милли Меджлиса выступила на мероприятии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН

22 / 07 / 2026, 19:00

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

22 / 07 / 2026, 18:45
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00