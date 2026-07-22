Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент организации Клаудио Тапия и казначей Пабло Товиггино были вызваны для дачи показаний в американский суд.

В заявлении ассоциации эту информацию назвали «полностью не соответствующей действительности».

В AFA также заявили, что не соответствует действительности информация об изъятии у руководителей мобильных телефонов и других электронных устройств.

Ранее ряд аргентинских СМИ сообщил, что агенты ФБР якобы задержали Тапию перед вылетом чартерного рейса сборной Аргентины из Нью-Йорка и изъяли его электронные устройства. Однако, как пояснили в ассоциации, судебная повестка была направлена не Тапии и не Товиггино, а третьему лицу, имя которого не раскрывается. Именно оно должно предстать перед большим жюри и, при необходимости, предоставить документы и переписку, в которых могут фигурировать представители AFA.

По данным аргентинского издания Infobae, американские власти продолжают расследование коммерческих контрактов, связанных с AFA, на сумму более 300 млн долларов. Проверка проводится в рамках более широкого расследования финансовой деятельности аргентинского футбола после декабрьских обысков по делу об отмывании денег.