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Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

First News Media23:40 - 22 / 07 / 2026
Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

Федерация плавания Азербайджана подвела итоги выступления национальных команд на международных турнирах в июле.

За этот период азербайджанские пловцы завоевали десятки медалей и обновили ряд личных рекордов.

Сначала национальная команда провела учебно-тренировочные сборы в словацком Шаморине. Затем спортсмены выступили на чемпионате Европы среди пловцов до 18 лет в Мюнхене.

Представители Азербайджана обновили 14 личных рекордов. Свои результаты улучшили Анастасия Гнусина, Фархад Ширмамедли, Марьям Джавадова, Октай Гусейнов и Егор Майницкий.

Для сравнения, на аналогичном турнире в прошлом году азербайджанские спортсмены установили пять личных рекордов.

Победитель Игр стран СНГ 2025 года и призер Игр исламской солидарности Сулейман Исмаилзаде вышел в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем и занял шестое место. Годом ранее на этом турнире он финишировал седьмым.

Затем сборная Азербайджана выступила на Международном чемпионате по плаванию в грузинском Кутаиси, где завоевала 55 медалей - 22 "золота", 19 "серебряных" и 14 "бронзовых".

В индивидуальных дисциплинах на пьедестал поднялись Абдуррахман Рустамов, Амин Оруджлу, Анастасия Боборыкина, Мехри Абдуррахманлы, Марьям Джавадова, Октай Гусейнов, Рамал Садыглы, Рамиль Велизаде, Властилина Хасьянова и Егор Майницкий.

Саид Гамидов помог команде завоевать медаль в эстафетных соревнованиях.

На Открытом кубке в Минске Фатима Алькерамова выиграла "бронзу" на дистанции 400 метров комплексным плаванием. На дистанции 100 метров брассом она обновила личный рекорд.

Национальная команда продолжает подготовку к следующим международным соревнованиям. В августе пловцы планируют выступить на турнире Ganja Cup, который впервые получит международный статус, а также на чемпионате Европы среди взрослых.

Кроме того, запланировано участие в Кубке мира, который пройдет в Баку в октябре, и Юношеских Олимпийских играх.

Федерация также сообщила об успешном выступлении юношеской сборной Азербайджана по прыжкам в воду.

После учебно-тренировочных сборов в Турции команда приняла участие в турнире Sofia Diving Cup в Болгарии.

Мехри Агаева завоевала одно "серебро" и одну "бронзу". Максуд Тахирли и Мухаммед Гусейнов выиграли по одной "серебряной" медали.

Мехри Агаева, Мухаммед Гусейнов, Айла Гусейнова, София Агаева и Суада Тахир улучшили как набранные баллы, так и позиции в турнирной таблице по сравнению с прошлым годом.

Максуд Тахирли, который год назад завоевал три "золота" в группе D, на этот раз выступал в более конкурентной группе C.

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