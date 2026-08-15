 10-й титул в карьере: Ильхам Закиев принес Азербайджану золотую медаль ЧЕ | 1news.az | Новости
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10-й титул в карьере: Ильхам Закиев принес Азербайджану золотую медаль ЧЕ

First News Media19:30 - Сегодня
10-й титул в карьере: Ильхам Закиев принес Азербайджану золотую медаль ЧЕ

На чемпионате Европы по парадзюдо в немецком Гейдельберге азербайджанский спортсмен Ильхам Закиев завоевал золотую медаль.

В полуфинале соревнований в весовой категории свыше 95 кг (класс J1) Закиев одолел британца Дэниела Инглиша. В решающей финальной схватке азербайджанский дзюдоист одержал чистую победу иппоном над представителем Испании Гарросом Суаресом. Этот успех принес спортсмену титул чемпиона Европы в десятый раз в карьере.

Ранее в копилку сборной Азербайджана на континентальном первенстве бронзовые медали принесли Салех Султанов (J1, 81 кг) и Дюрсадаф Каримова (J2, +70 кг).

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