Движение во встречном направлении в Баку привело к созданию аварийной ситуации - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку, на улице Физули, зафиксированы факты движения лиц, управляющих скутерами и велосипедами, по полосе для автобусов и проезжей части во встречном направлении с нарушением правил дорожного движения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Отмечается, что это привело к созданию аварийной ситуации.

«Водители должны знать, что согласно статье 46-1 Закона "О дорожном движении" движение малых электрических транспортных средств разрешается в парках и дворовых территориях, в жилых зонах, по велосипедным дорожкам, а также по крайней правой полосе автомобильных дорог общего пользования с соблюдением требований дорожных знаков или дорожной разметки.

Кроме того, при условии соблюдения указанных в данной статье требований, запрещается движение по иным полосам автомобильных дорог общего пользования, кроме крайней правой полосы, а также движение по прилегающей дороге при наличии велосипедной дорожки.

Выезжая на дорогу, необходимо уважать права всех участников движения и соблюдать правила. В противном случае возникновение дорожно-транспортного происшествия и его тяжелые последствия будут неизбежны», - подчеркивается в сообщении.