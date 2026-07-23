В Индии из-за наводнений погибли более 40 человек

Жертвами наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии за последние несколько дней стали по меньшей мере 40 человек, 650 тыс. пострадали.

Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата.

"За сутки в результате наводнения погибли 10 человек, в результате чего общее число жертв стихии в этом году достигло 41, - отметило управление. - Всего пострадало более 653 100 человек в 11 округах".

"Все службы работают на местах, реагируя на беспрецедентную паводковую ситуацию, вызванную ливнями в соседних холмистых районах и чрезмерными осадками. Ведутся работы по оказанию помощи: населению раздают продукты питания, питьевую воду, медикаменты и средства гигиены, а в пострадавших районах продолжаются спасательные операции", - сообщила канцелярия главного министра штата.

В спасательной операции участвуют армия, ВВС и другие ведомства. Для доставки предметов первой необходимости людям, отрезанным от внешнего мира в труднодоступных районах, задействованы беспилотники. В 10 округах развернуто 487 лагерей временного размещения и пунктов выдачи помощи, в которых укрываются 24 418 эвакуированных жителей.

Метеорологический департамент Индии объявил предупреждение на ближайшие четыре дня в связи с прогнозируемыми грозами, молниями и сильными дождями, которые ожидаются в отдельных районах. Сообщается также, что уровень воды во многих реках региона превысил опасную отметку.

Источник: ТАСС