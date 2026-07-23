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Общество

В Азербайджане стартовал прием в учреждения профессионального образования

Феликс Вишневецкий11:28 - Сегодня
В Азербайджане стартовал прием в учреждения профессионального образования

С 23 июля в Азербайджане начинается прием абитуриентов в учреждения профессионального образования на 2026/2027 учебный год.

Желающие получить профессиональное образование могут подать заявление в период с 23 июля по 10 августа, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и воспользовавшись сервисом «Электронный прием в учреждения профессионального образования», сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию

Прием открыт для лиц, имеющих основное общее или полное среднее образование. Крайний срок подачи заявлений - 10 августа, 18:00.

В 2026/2027 учебном году прием будет осуществляться в 78 учреждениях профессионального образования по 149 специальностям. Всего предусмотрено 33 120 учебных мест, из которых 24 425 финансируются за счет государственного заказа, а 8 695 являются платными.

После регистрации достоверность сведений, указанных в электронном заявлении, проходит проверку, после чего система подтверждает выбор специальностей.

Зачисление на программы начального и технического профессионального образования осуществляется на основании среднего балла оценок по соответствующим предметам, указанным в аттестате абитуриента. Прием на программы высшего технического профессионального образования проводится по результатам выпускных экзаменов.

Каждый участник может выбрать до пяти специальностей.

Информация о результатах рассмотрения заявлений будет размещена в разделе «Мой личный кабинет», а также направлена заявителям посредством SMS. Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, на следующем этапе будут приглашены в принятое их учебное заведение для предоставления оригиналов документов.

При электронной регистрации необходимо представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (граждане Азербайджанской Республики - удостоверение личности; иностранные граждане - разрешение на временное или постоянное проживание; лица без гражданства, постоянно проживающие в Азербайджане, - удостоверение личности; лица, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверение беженца, выданный им проездной документ, а также в предусмотренных международными договорами случаях - иные документы или разрешения);

- документ об образовании (аттестат);

- лица с инвалидностью, а также дети, потерявшие родителей или оставшиеся без родительского попечения, должны представить соответственно документ, подтверждающий инвалидность, либо документ, подтверждающий факт утраты родителей или отсутствия родительского попечения.

План приема на 2026/2027 учебный год

Проходные баллы за 2025/2026 учебный год

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