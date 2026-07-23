Члену политсовета блока «Сильная Армения» Нареку Карапетяну запретили выезд из страны, сообщили Sputnik Армения в Генпрокуратуре.

В его отношении также применена другая мера пресечения – залог в размере 1 млрд драмов ($2,6 млн).

Накануне ЦИК Армении вернул ходатайство прокуратуры, по которому ведомство запрашивало согласие на лишение свободы избранного депутата.

Ранее Генпрокуратура инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карапетяна. Дело связано с уголовным производством, по которому арестован соратник лидера блока "Сильная Армения" Алик Алексанян.

Отметим, Алексанян обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей. Это не первое уголовное производство, в рамках которого следствие рассматривает выплаты сторонникам блока "Сильная Армения" как возможную скрытую форму подкупа избирателей.

По версии Следственного комитета, Алексанян, являясь учредителем и исполнительным директором общественной организации "По-своему", с октября 2025 года по март 2026 года получил от фонда "Ташир" около $4,4 млн и 230 тыс. евро в виде подарков и займов.