Раскрыты новые обстоятельства исчезновения пастуха с отарой из 85 овец в Сальянском районе

Стали известны некоторые подробности исчезновения 26-летнего пастуха Рамиза Рустамова вместе с отарой в Сальянском районе.

Согласно информации, полученной Oxu.Az, мужчина самостоятельно увел животных. Из общего числа якобы пропавшего мелкого рогатого скота 54 головы составляли овцы, еще 30 - козы. В ходе поисков были обнаружены 71 животное, однако выяснилось, что Р. Рустамов увел с собой 14 голов из отары.

По имеющимся данным, подобный случай произошел не впервые. Сообщается, что Р. Рустамов и ранее совершал аналогичные поступки, после чего возвращался домой.

Источник: Oxu.az