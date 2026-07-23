Wildberries потерял 8% логистических площадей из-за атак беспилотников

В июле 2026 года в результате атак беспилотников пострадали складские комплексы маркетплейса Wildberries суммарной площадью 552 тысячи квадратных метров.

Полного восстановления требуют четыре крупных объекта, что составляет 8% от всех логистических площадей компании.

Как подсчитали в издании «Коммерсант», под удар попали центры в подмосковной Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает стоимость поврежденных зданий в 60 млрд рублей (1 304 702 400 AZN), при этом строительство аналогичного объема новых складов обойдется в 35,5 млрд рублей (769 558 350 AZN). Потеря южных и подмосковных мегахабов критична для импортных потоков и магистральных грузов, поскольку только на центральный регион приходится до половины всего потребительского спроса.

Эксперты рынка недвижимости подчеркивают, что аренда сторонних помещений осложняется дефицитом свободных площадей, уровень которых в Краснодарском крае по итогам 2025 года составлял лишь 1,6%. Руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев называет наиболее быстрым решением восстановление объектов, напоминая, что аналогичным образом компания действовала после пожара на складе в Шушарах в начале 2022 года.

Источник: Market Power