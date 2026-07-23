В Азербайджане завершили выплату пенсий за июль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по стране за июль.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, 14 июля пенсии за июль были выплачены в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе, а 23 июля – в регионах Азербайджана. Выплачены также пенсии, начисляемые на льготных условиях.

Граждане могут получить свои пенсии по банковским картам в банкоматах соответствующих банков.