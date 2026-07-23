В Имишли привлечен к ответственности виновник умышленного поджога - ФОТО
В Имишли приняты меры в отношении лица, совершившего умышленный поджог.
Как сообщает 1news.az, сотрудники полиции установили личность человека, учинившего пожар на территории, села Чахирлы Имишлинского района.
В ходе разбирательства было установлено, что поджог совершил 30-летний житель села Рахман Мамедзаде.
В результате инцидента на территории сгорела сухая трава и кустарник.
В отношении виновного лица приняты меры ответственности.
335