 В Имишли привлечен к ответственности виновник умышленного поджога - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Имишли привлечен к ответственности виновник умышленного поджога - ФОТО

Фаига Мамедова14:30 - Сегодня
В Имишли привлечен к ответственности виновник умышленного поджога - ФОТО

В Имишли приняты меры в отношении лица, совершившего умышленный поджог.

Как сообщает 1news.az, сотрудники полиции установили личность человека, учинившего пожар на территории, села Чахирлы Имишлинского района.

В ходе разбирательства было установлено, что поджог совершил 30-летний житель села Рахман Мамедзаде.

В результате инцидента на территории сгорела сухая трава и кустарник.

В отношении виновного лица приняты меры ответственности.

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