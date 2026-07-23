Рубио назвал цели США в Иране

Соединенные Штаты никогда не ставили целью операции против Ирана смену власти в исламской республике, их главной задачей является недопущение наличия у Тегерана ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«США стремятся к денуклеаризации Ирана, чтобы у него никогда не было ядерного оружия», - сказал он на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН, отвечая на вопрос, ставил ли Вашингтон перед собой цель сменить власть в Иране. «Мы никогда не говорили, что наша цель - смена власти», - добавил госсекретарь США, подчеркнув, что американские военные сосредоточились на уничтожении военного потенциала Ирана.

Источник: ТАСС