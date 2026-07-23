Стало известно, какая специальность сегодня наиболее востребована в Азербайджане

Директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы в ходе брифинга назвал самые востребованные специальности в Азербайджане.

«Наиболее востребованной остается специальность повара. В числе лидеров также парикмахер, визажист, портной, электромонтер, оператор, бухгалтер, электрик и газосварщик» - заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы в ходе брифинга.

Также по словам И.Байрамлы, большой план приема предусмотрен по таким специальностям, как техник по ремонту и обслуживанию компьютеров, графический дизайнер, автомеханик, слесарь и специалист по растениеводству: «В целом мы представили десять наиболее востребованных специальностей, однако, как я уже отметил, перечень значительно шире и включает 149 специальностей».

Айшен Салехли