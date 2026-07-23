 Илон Маск анонсировал экранизацию «Одиссеи», созданную с помощью ИИ - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Илон Маск анонсировал экранизацию «Одиссеи», созданную с помощью ИИ - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова12:49 - Сегодня
Илон Маск анонсировал экранизацию «Одиссеи», созданную с помощью ИИ - ВИДЕО

Илон Маск заявил, что принадлежащая его компании платформа искусственного интеллекта Grok Imagine намерена создать полнометражную экранизацию древнегреческой поэмы «Одиссея». 

По словам бизнесмена, работа над проектом завершится до конца текущего года, а будущий фильм, как он утверждает, будет максимально соответствовать историческим реалиям и литературному стилю произведения Гомера.

О своих планах Маск сообщил на странице в социальной сети X. Он отметил, что создаваемая при помощи искусственного интеллекта картина будет стремиться к исторической достоверности как в изображении эпохи, так и в передаче атмосферы оригинального произведения.

Публикацию предприниматель сопроводил трехминутным видеороликом, сгенерированным с использованием Grok Imagine. В представленном фрагменте показана сцена встречи Одиссея и нимфы Калипсо, выполненная в кинематографическом стиле.

Заявление Маска прозвучало спустя несколько дней после мировой премьеры фильма режиссера Кристофера Нолана, основанного на сюжете древнегреческого эпоса. Новая экранизация уже вызвала широкий общественный интерес и активное обсуждение среди зрителей и представителей киноиндустрии.

Незадолго до объявления о собственном проекте предприниматель также поддержал идею другого пользователя социальной сети, предложившего профинансировать альтернативную экранизацию «Одиссеи» с бюджетом в 100 миллионов долларов США. Автор инициативы предлагал доверить постановку режиссеру Мелу Гибсону и создать максимально аутентичный фильм с исторически воссозданными кораблями, вооружением, костюмами и декорациями, а также использовать оригинальный текст поэмы с диалогами на древнегреческом языке. В ответ Маск лаконично написал, что согласен с подобной концепцией.

Ранее он уже неоднократно высказывал критические замечания в адрес версии «Одиссеи», снятой Кристофером Ноланом. В одной из своих публикаций он раскритиковал режиссера за решения, связанные с актерским составом, заявив, что создатель фильма, по его мнению, отступил от оригинального произведения ради соответствия современным требованиям киноиндустрии. Это сообщение вызвало широкую дискуссию в социальных сетях и собрало миллионы просмотров.

На сегодняшний день подробности будущего проекта Grok Imagine остаются неизвестными. Не сообщается, каким образом будет организован процесс создания фильма, предполагается ли участие актеров, специалистов по истории и кинематографистов, либо картина будет полностью сгенерирована средствами искусственного интеллекта. 

Источник: Euronews

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