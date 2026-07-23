Имущество экс-главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева выставят на аукцион за 18,4 млн манатов

В Гяндже на аукцион выставлен Торговый центр «Гянджа Базар».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gununsesi.info, стартовая рыночная стоимость объекта составляет 18 миллионов 400 тысяч манатов.

На первых торгах, которые состоятся 11 августа, минимальная цена продажи рынка составит 15 640 000 манатов.

Сообщается, что рынок принадлежит бывшему главе исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву.

Напомним, что ранее принадлежащий Э. Велиеву Торговый комплекс «Grand Qafqaz» (ООО «Gəncə Bazar Store»), расположенный на территории 20 гектаров, также был выставлен на аукцион из-за кредитной задолженности перед банком. Из взятого в банке кредита в размере 5 миллионов манатов не было возвращено 3 миллиона 800 тысяч.

Банк обратился в суд с иском о взыскании этой суммы, а также процента по задолженности в размере 99 996 манатов (с начислением 30% годовых за каждый день просрочки) и штрафа в размере 250 589 манатов - на общую сумму 4 миллиона 182 тысячи манатов. В иске содержалось требование обратить взыскание на залоговое имущество в счёт погашения долга.