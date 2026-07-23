Рубио о встрече с Лавровым: обсудили необходимость прекращения российско-украинской войны

Отношения между Вашингтоном и Москвой, а также урегулирование российско-украинского конфликта стали темами переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской встречи АСЕАН в Маниле.

Об этом Рубио сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения российско-украинской войны», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.