Иран еще не готов к заключению мирной сделки, заявил Рубио

США считают, что Иран пока не готов заключить сделку, однако вскоре ситуация изменится, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока", - сказал Рубио журналистам в Маниле.

США допускают, что Тегеран в ближайшие дни изменит свою позицию по вопросу мирного диалога с Вашингтоном, заявил также госсекретарь.

"Они нарушили меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу. Мы выполнили свою часть соглашения, так что теперь они расплачиваются за это, и, возможно, в ближайшие несколько дней они изменят свое мнение", - сказал он журналистам в Маниле.

Источник: РИА Новости