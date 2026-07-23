В Азербайджане 47 мужчин подверглись бытовому насилию

За первые шесть месяцев 2026 года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило в общей сложности 292 обращения, связанных с бытовым насилием.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Modern.az сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданов.

Было отмечено, что из числа обратившихся по поводу бытового насилия 230 - женщины, 47 - мужчины и 15 - дети.

По словам Т. Марданова, подавляющее большинство поступивших обращений связано со случаями физического и психологического насилия. Наряду с этим зафиксированы и факты экономического насилия:

«Каждое обращение было оперативно расссмотрено, приняты соответствующие меры по оказанию гражданам юридической, психологической и социальной поддержки. В зависимости от характера обращений проводилась координация с профильными государственными структурами, а в случае необходимости предпринимались соответствующие шаги для применения механизмов защиты и охраны.

Наряду с обеспечением оперативного реагирования на обращения по бытовому насилию, в центре внимания постоянно находились вопросы защиты безопасности пострадавших, обеспечения их прав и перенаправления в соответствующие службы. В то же время по каждому обращению осуществлялась скоординированная работа с профильными ведомствами для принятия необходимых мер в соответствии с требованиями законодательства».

Отметим, что Государственный комитет подчеркивает: борьба с бытовым насилием не ограничивается только правовым вмешательством - важную роль в этом направлении также играют просвещение, раннее реагирование и институциональное сотрудничество. К каждому обращению о бытовом насилии относятся с особой чувствительностью, а обеспечение безопасности граждан остается одним из главных приоритетов.