В Саатлы изъяли 9 кг наркотиков

В Саатлы обнаружено 9 килограммов наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков был задержан 37-летний Мириш Мириев. У него было обнаружено около 9 килограммов наркотических средств - гашиш и марихуана.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.