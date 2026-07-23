В Азербайджане внесены изменения в правила командирования работников

Коллегия Министерства финансов Азербайджана внесла изменения в "Правила командирования работников".

Как сообщает Report, в связи с этим министр финансов Сахиль Бабаев подписал новое постановление.

Согласно постановлению, срок командировки сотрудников Службы государственной охраны и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, обеспечивающих безопасность охраняемых лиц во время их поездок, может превышать 40 дней без учета времени, затраченного на дорогу.

Отметим, что срок командировки работников в Азербайджане определяется руководством организации, однако без учета времени в пути он не может превышать 40 дней.