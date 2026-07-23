Оман работает с Саудовской Аравией и хуситами

Власти Омана работают в координации с Саудовской Аравией и сторонами конфликта в Йемене с целью возобновления политического процесса в арабской республике.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел султаната.

"Султанат Оман в настоящее время работает в координации с <...> Саудовской Аравией, йеменскими представителями и специальным посланником ООН по Йемену [Хансом Грундбергом] с целью возобновления политического процесса и [реализации] дорожной карты для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в тексте.

В ведомстве также отметили, что Маскат с большим вниманием следит за последними событиями в Красном море. МИД указал на "необходимость избегать эскалации и любых угроз, которые ведут к обострению ситуации и ставят под угрозу свободу судоходства".

Ранее хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности.

Источник: ТАСС