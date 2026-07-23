Шел вместе с жертвой в банк и навел банду: подробности ограбления на 200 тысяч манатов в Баку - ВИДЕО

В Насиминском районе столицы сотрудники полиции раскрыли грабеж.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые Эльхан Алханов, Ашраф Алханлы, Муса Мамиев и Бахтияр Худиев.

В ходе расследования было установлено, что Б. Худиев, пришедший вместе с потерпевшим в один из банков для снятия денег, впоследствии сообщил другим членам группы о наличии у того крупной суммы.

После этого они подошли к потерпевшему, завладели сумкой, в которой находились 200 тысяч манатов, и скрылись с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.