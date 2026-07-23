Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения самолета - ОБНОВЛЕНО
Учебно-боевой самолет потерпел аварию в безлюдной местности в Московской области из-за технической неисправности авиационной техники, летчик выжил, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники", - говорится в сообщении.
14:26
Самолет потерпел крушение у Москвы-реки в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья.
Об этом 23 июля сообщил источник РЕН ТВ.
"Предположительно, упал военный самолет", – уточнил собеседник.
По предварительным данным, летчик успел катапультировался, никто не пострадал.
К месту ЧП следуют экстренные службы.