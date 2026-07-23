Panorama by ELIE SAAB закладывает фундамент новой главы в истории премиальной недвижимости Азербайджана - ФОТО

Sabah Investment Group в партнерстве с Reportage Group и ELIE SAAB провела торжественную церемонию закладки фундамента проекта Panorama by ELIE SAAB, официально ознаменовав начало строительства первого в Азербайджане жилого комплекса под брендом ELIE SAAB.

Церемония, состоявшаяся в Sea Breeze на побережье Каспийского моря, стала знаковым событием для рынка элитной недвижимости Азербайджана, объединив международное дизайнерское мастерство, архитектурные инновации и уникальную философию роскошного образа жизни ELIE SAAB.

Мероприятие собрало представителей государственных структур, делового сообщества, инвесторов, а также руководителей Sabah Investment Group, Reportage Group и ELIE SAAB. С приветственными речами выступили председатель Sabah Investment Group Орхан Мустафаев, основатель Sea Breeze Эмин Агаларов и генеральный директор ELIE SAAB Group Эли Сааб-младший. Присутствие Эли Сааба-младшего в Баку подчеркнуло стратегическую значимость проекта и общее стремление партнеров установить новый стандарт премиальной жилой недвижимости в Азербайджане.

Реализуемый Sabah Investment Group в партнерстве с Reportage Group, проект Panorama by ELIE SAAB расположится на первой береговой линии Sea Breeze на участке площадью 23 531 кв. м с панорамным видом на Каспийское море. Архитектурная концепция проекта вдохновлена пластикой береговой линии и гармонично интегрирована в окружающий ландшафт, отражая утонченный дизайнерский почерк ELIE SAAB.

Комплекс объединит 550 резиденций, включая одно- и двухкомнатные апартаменты, двухуровневые квартиры (дуплексы) и пентхаусы. Интерьеры, разработанные под креативным руководством ELIE SAAB, будут выполнены с использованием натурального мрамора, материалов премиального качества, эксклюзивных отделочных решений и фирменных элементов ELIE SAAB Maison, произведенных в Италии. Проект также предложит продуманную инфраструктуру, включая wellness-центр, бассейны, благоустроенные сады, приватные лаунж-зоны для резидентов и профессиональный сервис по управлению недвижимостью.

Panorama by ELIE SAAB станет значимым дополнением к растущему портфелю брендированной жилой недвижимости Азербайджана и еще больше укрепит позиции Sea Breeze как одного из ведущих прибрежных направлений региона, где гармонично сочетаются современная архитектура, выдающийся дизайн и высокий уровень жизни.

О ELIE SAAB

Основанный в Бейруте в 1982 году, ELIE SAAB прошел путь от всемирно известного дома высокой моды до одного из ведущих мировых luxury-брендов. Сегодня бренд известен своим безупречным мастерством, неподвластной времени элегантностью и узнаваемым дизайнерским стилем, охватывая Haute Couture, Ready-to-Wear, свадебную моду, аксессуары, парфюмерию, товары для дома, гостиничные проекты и брендированные жилые комплексы по всему миру.

О Sabah Investment Group (SIG)

SIG — международный холдинг, специализирующийся на стратегических инвестициях в недвижимость и private equity, с диверсифицированным портфелем, создающим долгосрочную ценность на мировых рынках. Компания управляет полным инвестиционным циклом — от приобретения активов и девелопмента до профессионального управления недвижимостью, обеспечивая высочайшие стандарты качества и безопасности. Благодаря опыту работы в Азербайджане, ОАЭ, Грузии и Турции, SIG сочетает региональную экспертизу с современным инвестиционным подходом.

О Reportage Group

Reportage Group — один из ведущих частных девелоперов ОАЭ, с международным присутствием в ОАЭ, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Уганде и Азербайджане. Миссия компании — создавать современные, устойчивые и доступные жилые комплексы, обеспечивающие комфортное проживание и надежные инвестиционные возможности, сочетая инновации с архитектурным совершенством и приверженностью экологической устойчивости.

О Sea Breeze

Sea Breeze — курортный город на побережье Каспийского моря в Баку, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году, объединяющий жильё, отели, рестораны, пляжи и спортивно-развлекательные пространства и развивающийся как международное курортное направление.