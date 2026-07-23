США заподозрили Россию в помощи Ирану во время атак

Американская разведка изучает, могла ли Россия помочь Ирану во время атак беспилотниками на объекты Центрального разведывательного управления США в странах Персидского залива.

Об этом Reuters сообщили четыре осведомленных источника.

По их словам, окончательных выводов относительно возможного участия Москвы пока нет, однако аналитики обратили внимание на точность ударов и военно-техническую поддержку, которую Россия ранее предоставляла Ирану.

Американские чиновники ранее подтверждали, что Москва могла помогать Тегерану во время атак по целям США в регионе, в частности предоставлять поддержку в сфере наведения. В то же время расследование относительно возможной помощи России именно в ударах по объектам ЦРУ ранее публично не сообщалось.