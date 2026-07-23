 В Лянкяране брат пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте | 1news.az | Новости
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Общество

В Лянкяране брат пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте

Фаига Мамедова14:55 - Сегодня
В Лянкяране брат пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции, пресечена попытка проноса наркотических веществ в Лянкяранское пенитенциарное учреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

При досмотре передачи, принесенной братом осужденного, пришедшим к нему на краткосрочное свидание, внутри тюбика с зубной пастой в свертках, спрятанных ухищренным способом, была обнаружена сушеная марихуана общей массой 2,2 грамма.

По данному факту проводится разбирательство.

До сведения граждан еще раз доводится, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях отбывания наказания или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность.

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