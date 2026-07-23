Езда на одном колесе: в Баку мотоциклисты устроили шоу на дорогах общего пользования - ВИДЕО

В Баку грубое нарушение правил дорожного движения и опасные маневры мотоциклиста вызвали недовольство общественности.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Сообщается, что видеозаписи были сделаны в разное время на территории Ясамальского района столицы.

На кадрах видно, как мотоциклисты во время движения поднимают переднее колесо, совершая крайне рискованные трюки и подвергая опасности как собственную жизнь, так и жизнь других участников дорожного движения.

Из видеороликов видно, что мотоциклисты демонстрируют эти опасные маневры на дорогах общего пользования, после чего публикуют отснятые материалы на своих страницах в социальных сетях.