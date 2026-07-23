Народный артист Азербайджана Тофик Мирзоев похоронен в израильском городе Арад - ФОТО

Народный артист Азербайджанской Республики, выдающийся театральный и киноактер, режиссер Тофик Мирзоев 22 июля был предан земле в израильском городе Арад, где он провел последние годы своей жизни.

Согласно информации, распространенной пресс-службой Государственного комитета по работе с диаспорой, в церемонии похорон приняли участие представители азербайджанской общины, проживающей в Израиле, а также сын Тофика Мирзоева.

Вице-президент Международной ассоциации «АзИз» (Израиль–Азербайджан), руководитель Азербайджанского культурного центра, действующего в Израиле, Егяна Салман выразила глубокие соболезнования семье и близким покойного от имени азербайджанской общины. Она рассказала о неоценимых заслугах Тофика Мирзоева в развитии азербайджанской культуры, о том, что, несмотря на жизнь вдали от Родины, он всегда сохранял связь с Азербайджаном, а также о его вкладе в деятельность диаспоры.

В выступлениях было подчеркнуто, что вклад Тофика Мирзоева в развитие азербайджанской культуры и деятельность диаспоры всегда будет вспоминаться с чувством благодарности, а его светлая память навсегда сохранится в сердцах представителей азербайджанской общины с глубоким уважением и почтением.

На могилу покойного были возложены венки от имени Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Международной ассоциации «АзИз», его память почтили с уважением.