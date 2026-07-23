В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне

Житель Джалилабадского района утонул в ирригационном бассейне.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел в фруктовом саду, расположенном в районном центре. Житель района Кянан Махмудлу (2005 года рождения) вошел в ирригационный бассейн, чтобы освежиться, и утонул.

К месту происшествия были привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе поисковых работ спасатели извлекли тело 21-летнего юноши из воды и передали по назначению.

По факту проводится разбирательство.