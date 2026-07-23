 В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне

Фаига Мамедова16:42 - Сегодня
В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне

Житель Джалилабадского района утонул в ирригационном бассейне.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел в фруктовом саду, расположенном в районном центре. Житель района Кянан Махмудлу (2005 года рождения) вошел в ирригационный бассейн, чтобы освежиться, и утонул.

К месту происшествия были привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе поисковых работ спасатели извлекли тело 21-летнего юноши из воды и передали по назначению.

По факту проводится разбирательство.

Поделиться:
370

Актуально

Политика

На освобожденных территориях будет создан Фонд постоянного расселения

Мнение

Зачем Брэду Шерману предвыборная авантюра с «армянскими пленными» в Баку?

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Политика

Утверждены размеры пошлин для владельцев мопедов в Азербайджане

Общество

Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО

В Джалилабаде во время закладки парка обнаружены древние артефакты

В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне

Народный артист Азербайджана Тофик Мирзоев похоронен в израильском городе Арад - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане и не только - ФОТО

В августе в Азербайджане будет 10 нерабочих дней

В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нападение в зоомагазине в Баку: злоумышленник избил женщину, угрожая убийством - ВИДЕО

Последние новости

Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО

Сегодня, 19:00

МИД Ирана: Помощь США сделала Британию соучастником

Сегодня, 18:45

Азербайджан примет участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Сегодня, 18:30

Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики

Сегодня, 18:00

Почти 700 тысяч казахстанцев освобождены от административных штрафов

Сегодня, 17:16

В Джалилабаде во время закладки парка обнаружены древние артефакты

Сегодня, 17:15

Мадьяр взялся за госкомпании: руководителей станет меньше, зарплаты - ниже

Сегодня, 17:04

Трамп пригрозил Ирану ударами за вылазки хуситов

Сегодня, 17:03

Зачем Брэду Шерману предвыборная авантюра с «армянскими пленными» в Баку?

Сегодня, 16:50

Трамп: Саудовская Аравия не будет обогащать ядерный материал

Сегодня, 16:47

В Джалилабаде 21-летний парень утонул в бассейне

Сегодня, 16:42

Народный артист Азербайджана Тофик Мирзоев похоронен в израильском городе Арад - ФОТО

Сегодня, 16:33

Зеленский предложил Федорову новый пост

Сегодня, 16:25

Кобахидзе: инцидент с россиянкой в Грузии специально раздувают иноагенты

Сегодня, 16:08

В США запретят продажу китайских автомобилей

Сегодня, 16:00

В Азербайджане внесены изменения в правила командирования работников

Сегодня, 15:45

В Чехии упал военный вертолет

Сегодня, 15:42

США заподозрили Россию в помощи Ирану во время атак

Сегодня, 15:32

Шел вместе с жертвой в банк и навел банду: подробности ограбления на 200 тысяч манатов в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:27
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30