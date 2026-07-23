В Джалилабаде во время закладки парка обнаружены древние артефакты
В Джалилабадском районе обнаружены образцы материальной культуры древнего периода.
Как сообщает 1news.az, артефакты были найдены в ходе работ по закладке парка на территории района, известной под названием «Нарбагы».
В ходе проведенных на участке раскопок были обнаружены четыре древних хозяйственных кувшина и другие образцы материальной культуры.
О находках была проинформирована археолог Института археологии и этнографии Вафа Махмудова. На основании полученных данных сотрудник института был командирован на место, где уже начались исследовательские работы.
Предполагается, что обнаруженные памятники материальной культуры могут предоставить новые и ценные сведения, касающиеся древних периодов истории Азербайджана.
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