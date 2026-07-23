В Джалилабаде во время закладки парка обнаружены древние артефакты

В Джалилабадском районе обнаружены образцы материальной культуры древнего периода.

Как сообщает 1news.az, артефакты были найдены в ходе работ по закладке парка на территории района, известной под названием «Нарбагы».

В ходе проведенных на участке раскопок были обнаружены четыре древних хозяйственных кувшина и другие образцы материальной культуры.

О находках была проинформирована археолог Института археологии и этнографии Вафа Махмудова. На основании полученных данных сотрудник института был командирован на место, где уже начались исследовательские работы.

Предполагается, что обнаруженные памятники материальной культуры могут предоставить новые и ценные сведения, касающиеся древних периодов истории Азербайджана.