Euronews: как Старый город Баку сохраняет историю, одновременно устремляясь в будущее - ВИДЕО

Старейший район азербайджанской столицы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, демонстрирует успешный пример того, как исторический центр может сохранять уникальную самобытность и одновременно развиваться в контексте современных городских трендов.

В свежем выпуске программы «Азербайджанский дневник» телеканал Euronews рассказал о том, как Ичеришехер справляется со сложными вызовами времени.

На протяжении веков Старый город оставался сердцем Баку, сформированным шелковыми торговыми путями, богатым культурным обменом и кипящей повседневной жизнью. Сегодня здесь реализуется масштабная стратегия, объединяющая реставрацию объектов прошлого, принципы устойчивого городского управления и развитие местной общины.

В рамках этой трансформации исторические здания бережно восстанавливаются и адаптируются под современные нужды без потери первозданного облика, а уникальный лабиринт узких улиц и архитектурный ансамбль остаются надежно защищенными от хаотичной застройки. Внедрение инновационных подходов в инфраструктуру помогает существенно снизить экологическую нагрузку на древний квартал. При этом, в отличие от многих мировых исторических центров, превратившихся в исключительно туристические декорации, Ичеришехер сохраняет статус живой общины и остается полноценной средой для жизни и работы горожан.

Как отмечают авторы репортажа, Ичеришехер служит ярким примером того, как история и инновации могут работать рука об руку, создавая устойчивую модель сохранения культурного наследия для будущих поколений. Опыт Баку показывает, что защита старейших городских центров региона требует гармоничного баланса - глубокого уважения к традициям и готовности смело устремляться в будущее.