В Мингечевире грузовик с отказавшими тормозами врезался в легковушку
В Мингечевире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Oxu.Az, соответствующее видео было распространено в социальных сетях.
Инцидент произошёл около 21:00 на так называемой «пляжной дороге» города Мингечевир. На подъёме у грузовика марки Shacman возникли проблемы с тормозной системой, в результате чего он покатился назад и столкнулся с легковым автомобилем марки Opel.
В результате ДТП никто не пострадал, однако обоим транспортным средствам причинён серьёзный материальный ущерб.
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