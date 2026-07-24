В Мингечевире грузовик с отказавшими тормозами врезался в легковушку

В Мингечевире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующее видео было распространено в социальных сетях.

Инцидент произошёл около 21:00 на так называемой «пляжной дороге» города Мингечевир. На подъёме у грузовика марки Shacman возникли проблемы с тормозной системой, в результате чего он покатился назад и столкнулся с легковым автомобилем марки Opel.

В результате ДТП никто не пострадал, однако обоим транспортным средствам причинён серьёзный материальный ущерб.

