Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА.

Как сообщает 1news.az, безголевая ничья агдамского "Карабаха" с болгарским ЦСКА в Баку в первом матче II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА принесла Азербайджану лишь 0,125 очка в таблицу коэффициентов УЕФА.

Поражение бакинского клуба "Зиря" со счетом 0:1 в выездном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА от эстонского "Пайде" не повлияло на общий расклад.

Азербайджан сохраняет 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 20,437. Идущий строчкой выше Израиль имеет коэффициент 21,500.

Лидирует в рейтинге УЕФА Англия (101,852).