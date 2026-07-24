Продолжаются поиски трёх человек, предположительно утонувших в море - ВИДЕО

Продолжаются поиски Мамедзаде Зейнаб Расим гызы (2007 года рождения), предположительно утонувшей 6 июля в неконтролируемой зоне моря в посёлке Шувялан Хазарского района Баку, Гараева Эльгюна Эльчин оглу (2004 года рождения), предположительно утонувшего 15 июля в неконтролируемой зоне моря в посёлке Мардакян Хазарского района, и Амирова Рахмана Мезахим оглу (2003 года рождения), предположительно утонувшего 16 июля на неконтролируемом участке моря в зоне «Дачник» посёлка Бильгя Сабунчинского района.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В настоящее время поисковые работы непрерывно ведутся силами Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах МЧС в направлениях предполагаемого утопления граждан.

Будет предоставлена дополнительная информация.