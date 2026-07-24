США ударили по штабу КСИР на севере Ирана

США в ночь на пятницу нанесли удар по штаб-квартире ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере страны.

Об этом сообщила администрация провинции, передает агентство Fars.

«Штаб-квартира «Хазрат Сейед аш-Шухада» военно-морских сил <...> в городе Зибакенар подверглась нападению американских сил», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану.