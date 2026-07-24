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В Астане впервые состоялся полет аэротакси - ВИДЕО

First News Media11:47 - Сегодня
В Астане впервые состоялся полет аэротакси - ВИДЕО

Демонстрационный полет беспилотного аэротакси AutoFlight Prosperity впервые осуществлен в небе над Астаной.

Организаторами выступили казахстанская Alatau Advance Air Group и китайская AutoFlight.

Взлет и посадка прошли вертикально на ипподроме "Казанат". Время полета составило 10 минут, в ходе маневрирования летательный аппарат преодолел дистанцию 2,4 км, совершив два круга. В кабине аппарата из соображений безопасности не находились люди, аэротакси управлялось автоматически по заданной ему траектории.

Летательный аппарат AutoFlight Prosperity станет экспонатом на Играх будущего в столице Казахстана, его можно будет увидеть на мероприятии 29 и 30 июля. Аэротакси этой модели рассчитано на одного пилота и пять пассажиров. Летательный аппарат может развивать скорость до 200 км/ч с помощью 13 электромоторов и способен преодолеть до 200 км без подзарядки.

Первый полет аэротакси в Казахстане состоялся 19 мая на площадке Alatau City в городе Алатау, в котором созданы экспериментальный правовой режим и специальная зона для городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). 

Источник: ТАСС

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