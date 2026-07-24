В Баку 20-летний парень погиб, выпав с 8-го этажа - ВИДЕО
В жилом комплексе «Аккорд», расположенном в посёлке Бакиханов Сабунчинского района, произошла трагедия. Гамбар Ибрагимов 2004 года рождения погиб, выпав с открытого балкона на восьмом этаже.
Как рассказали APA TV жители дома напротив, инцидент произошёл около двух часов ночи. По словам очевидцев, они не знают, проживал ли погибший в этом комплексе или пришёл к кому-то в гости, так как из-за большого количества арендных квартир соседи практически не знают друг друга, передает 1news.az .
По данному факту в прокуратуре Сабунчинского района проводится расследование. Подробности и точные обстоятельства произошедшего будут установлены по его результатам.
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