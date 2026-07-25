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Стали известны имена пострадавших при обрушении конструкции на фестивале яйлагов - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:34 - Сегодня
Стали известны имена пострадавших при обрушении конструкции на фестивале яйлагов - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате обрушения деревянной конструкции на V Национальном фестивале яйлагов в Гёйгёльском районе.

В результате несчастного случая травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Среди пострадавших — Айтемиз Оруджи (1990 г. р.), Али Мамедзаде, Камран Зейналов (1998 г. р.) и Вюсят Зейналов (1997 г. р.).

Инцидент произошел на территории этнодеревни, где обрушилась одна из установленных деревянных конструкций. Находившиеся на месте дежурные бригады скорой медицинской помощи оперативно оказали пострадавшим первую помощь, после чего они были госпитализированы в одну из больниц города Гянджа.

20:44

На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёльском районе, произошло обрушение сцены.

Инцидент зафиксирован на территории этнопоселка "Хан Юрду", где организована основная программа мероприятия.

В результате падения сценической конструкции несколько человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой медицинской помощи для оказания первой помощи пострадавшим.

Источник: Report

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