Свыше 340 тысяч жителей Гуандуна эвакуированы перед приходом тайфуна

В провинции Гуандун на юге Китая более 340 тысяч жителей эвакуированы из-за приближающегося тайфуна "Ноул" ("Хунся").

Об этом говорится в заявлении Штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Гуандун.

Ожидается, что тайфун, 12-й по счету в текущем году, обрушится на побережье между Шэньчжэнем и Хуилаем в период с вечера субботы до утра воскресенья. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в эпицентре будет достигать 42-48 м/с.

В ближайшие сутки в административном центре провинции — городе Гуанчжоу — продут проливные дожди. Ожидается выпадение от 50 до 100 мм осадков, а в отдельных районах — до 250 мм.

Государственное управление по борьбе с наводнениями и засухой Китая повысило уровень реагирования на наводнения и тайфуны в Гуандуне до третьего. В безопасные акватории уже перенаправлено 5109 судов, находившихся в прибрежных водах провинции, еще 418 судов укрылись в провинции Хайнань и у побережья Фуцзяни.

Власти задействовали 14 профессиональных спасательных судов, 90 мощных буксиров и четыре спасательных вертолета. К ликвидации последствий стихии подготовлены 16 аварийных команд провинциального уровня и 70 специализированных подгрупп.