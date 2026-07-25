В воскресенье в Азербайджане ожидается до 41° тепла

26 июля в Азербайджане ожидается до 41° тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26, днем — 35-39, местами до 40° тепла. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 40-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горных районах местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 35-39, местами до 40-41° тепла. В горах ночью ожидается 15-20, днем — 25-30° тепла.